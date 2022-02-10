تصدر فيلم (ذا باور أوف ذا دوج) «قوة الكلب» الثلاثاء قائمة الأفلام التي تتنافس على الفوز بجوائز الأوسكار لهذا العام، مع حصول الفيلم الذي تنتجه نتفليكس على 12 ترشيحا متقدما على فيلم الخيال العلمي (ديون) «تل من الرمال» الذي حصل على 10 ترشيحات. ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم أمام فيلم الدراما (بلفاست)، وفيلم (كودا) وفيلم (دونت لوك أب) «لا تنظر لأعلى».



ومن بين الأفلام المرشحة الأخرى فيلم الدراما الياباني (درايف ماي كار) «قد سيارتي»، وفيلم (كينج ريتشارد) «الملك ريتشارد»، والفيلم الكوميدي (ليكورايس بيتزا)، وفيلم الإثارة (نايتمير آلاي) «زقاق الكوابيس»، وفيلم (وست سايد ستوري) «قصة الحي الغربي» لستيفن سبيلبرغ.



وأصبحت جين كامبيون أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لأفضل مخرج عن فيلم (ذا باور اوف ذا دوج).



وستنافس كريستين ستيوارت على جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية الأميرة ديانا في فيلم (سبنسر). ومن بين المرشحات الأخريات لأفضل ممثلة جيسيكا تشاستين عن فيلم (ذا أيز اوف تامي فاي) «عيون تامي فاي»، وأوليفيا كولمان عن فيلم (ذا لوست دوتر) «الابنة الضالة»، وبينيلوبي كروز عن فيلم (باراليل مذرز) «الأمهات الموازية».



وستعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الفائزين في حفل في هوليوود في 27 مارس.