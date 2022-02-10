أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال سريلانكا الأربعاء تجريد ملكة الجمال الحالية من لقبها المحلي بعدما زعمت أن الفساد منعها من الفوز بمسابقة عالمية.

وكانت بوشبيكا دي سيلفا قد تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بعد تتويجها «ملكة جمال سيدات سريلانكا» في العاصمة (كولومبو)، عندما خلعت الفائزة السابقة تاجها وقالت إنها فازت بشكل غير عادل.

وفي سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت دي سيلفا إنها فشلت في الفوز بمسابقة «ملكة جمال العالم للسيدات» في لاس فيغاس الشهر الماضي لأن حكامها تعرضوا لتأثيرات غير مناسبة. وفازت الأميركية شيلين فورد باللقب العالمي لهذا العام والذي تقتصر المنافسة عليه على النساء المتزوجات.



وقالت الجهة المنظمة للمسابقة في سريلانكا في بيان إن مزاعم دي سيلفا أثرت في «سمعة سريلانكا عالميا». وأشارت إلى تجريد دي سيلفا من لقب ملكة جمال سيدات سريلانكا ومنعها من استخدامه في أي أنشطة ترويجية.

وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت دي سيلفا أيضا بعض أعضاء فريقها في لاس فيغاس بتقويض فرصها في الفوز باللقب العالمي.