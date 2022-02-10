سعود عبدالعزيز



أغلق رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية «مكتب بحث وتحري محافظة الجهراء» ملفات 8 قضايا سرقة مركبات في وضعية تشغيل، بضبط مواطن لديه سجل جنائي واعترف الموقوف وهو في العقد الرابع بارتكابه 8 قضايا في مقابل صيدليات وبقالات ومراكز تسوق وأغلب جرائمه ارتكبت في نطاق محافظة الجهراء، كما اعترف بارتكابه وقائع السرقة تلك بقصد الانفاق على تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى انه كان يتخفى وما إن يشاهد شخصا ينزل من سيارته ويدخل لشراء أغراض حتى يصعد إلى السيارة ويهرب بها ومن ثم يقوم بتفكيك أجزائها وبيعها على عدد من محلات السكراب، ونفى المتهم وجود شركاء له، مؤكدا أن هذه الجرائم ارتكبها بمفرده.