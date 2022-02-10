عبدالله قنيص



أقر المواطن الذي أقدم على قتل آخر دهسا في مزارع الوفرة بارتكابه الجريمة، حيث اعترف بوقوع مشاجرة بينه وبين المجني عليه فقام بالتوجه الى سيارته وقام بدهس الضحية أكثر من مرة.

وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم ذكر في التحقيقات معه أنه كان في حالة غير طبيعية وقت ارتكابه الجريمة، ومن المقرر أن يرافق المتهم رجال الأمن ووكيل النائب العام إلى موقع الحادثة لإعادة تمثيل كيفية ارتكابه الجريمة.

وكان رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية الجاني ومحل سكنه في منطقة أم الهيمان، وعلى الفور انطلق فريق من المباحث الى المنزل الذي يتوارى فيه القاتل وقام بمحاصرة المنزل، ولدى مشاهدة أسرة القاتل رجال الأمن تم إخراج الجاني وتسليمه إليهم ليتم اقتياده للتحقيق.