القاهرة - هناء السيد



شاركت الكويت بوفد برئاسة مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، في أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مساعد وزيرة التجارة والصناعة المصرية للشؤون الاقتصادية المشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إبراهيم السجيني، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية، وذلك لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقررة غدا، وكذلك اعتماد الوثائق والتقارير والتوصيات ومشاريع القرارات التي ناقشتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية للمجلس في اجتماعهما الأخير.



وتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود الاقتصادية منها، البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للدورة 31 للقمة العربية المقبلة، وبند حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبند حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وبند حول دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية.



ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود الاجتماعية يأتي في مقدمتها بند حول الجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا 2023، وبند حول إنشاء «مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم»، وبند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.



وضم وفد الكويت كلا من: مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي بوزارة التجارة والصناعة عبدالله الهاجري، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون مسلم السبيعي، ومدير إدارة الجمعيات الأهلية خالد القحطاني، ورئيس قسم الخدمات المتنقلة حامد الضفيري.