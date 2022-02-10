قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع إسرائيل. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلاه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله عقب انتهاء أعمال الاجتماع الذي استمر يومين حمل اسم «تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية».



وقال البيان إنه نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة وإمعانها في الاستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين، في محاولة لعرقلة إنجاز الاستقلال والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية، قرر «إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كل الاتفاقيات مع إسرائيل وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان».



وأضاف البيان ان القرار يشمل وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة ذات السيادة، مؤكدا رفضه السلام الاقتصادي وتقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل.



وجدد المجلس رفضه صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بما في ذلك قرار الاعتراف الأميركي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس واستمرار العمل بالصفقة.



ودعا البيان الإدارة الأمريكية الحالية إلى تنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات المسيحية والإسلامية.



وطالب واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وممثلة منظمة التحرير في واشنطن، مطالبا بتطبيق تعهدات الرئيس بايدن عملية وعدم التلكؤ في تنفيذها وربط ذلك بموافقة إسرائيل.



كما دعا إلى تحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع للجنة الرباعية الدولية على مستوى وزراء الخارجية يصدر بيان عنه يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه فورا ومطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بالاعتراف بها.



وطالب البيان بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.



كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني والاستيلاء على الموارد الطبيعية وحجز أموال الضرائب وإطلاق حرية التنقل للشعب الفلسطيني ووقف عمليات تغيير طابع مدينة القدس والتضييق على أهلها والعمل على إنهاء الحصار على قطاع غزة.



ودعا البيان إلى تفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام «نصا وروحا وتسلسلا فلا اعتراف ولا تطبيق من قبل إلا بعد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، مطالبا بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان لها.