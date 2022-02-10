أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن محافظة العاصمة مستمرة في حملاتها على مختلف المناطق، لافتا إلى أن كثافة هذه الحملات التي تقودها المحافظة بالتعاون مع البلدية ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية تأتي في إطار تنفيذ رؤيتنا نحو التطوير والتحديث.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى منطقة جابر الأحمد ورافقه بها مدير إدارة الدوريات العقيد نايف الحجرف، ومراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان، ومسؤول مركز الدوحة - بلدية العاصمة عبدالله الهاجري، إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وقال الخالد على هامش الزيارة: «إن الحملات التي نقوم بها منذ شهر سبتمبر من العام 2019 تأتي انطلاقا من رؤيتنا في المحافظة نحو عاصمة بلا مخالفات، إلى جانب التطوير والتحديث والتجميل الذي نعمل عليه في آن واحد.



وأضاف ان تفقدنا مع الجهات الرقابية والمرافقة من البلدية والداخلية سيارات المأكولات والأطعمة والمواد الغذائية، يأتي حرصا على السلامة العامة للمواطنين والوافدين والتأكد من وجود تراخيص لديهم من الجهات المعنية، مشيرا إلى أننا لسنا ضد الناس في أرزاقهم، لأن الأرزاق هي من عند الله وإنما لتنظيم العمل وعدم السماح لمن لا يحمل التراخيص اللازمة بالعمل خاصة ان بعضهم يقوم بالوقوف بالأماكن الممنوعة مما يهدد سلامة الناس للخطر، فضلا عن عدم التزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.



وختم الخالد جولته بتوجيه الشكر الى مدير إدارة الدوريات العقيد نايف الحجرف، والى مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان والى مسؤول مركز الدوحة - بلدية العاصمة عبدالله الهاجري على جهودهم وتعاونهم في القضاء على المخالفات في كل أرجاء المحافظة.