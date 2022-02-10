ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية مساء أمس الأول يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة عبدالله المبارك، وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والاستقلال، وتبين ان الحريق في شقة وهناك امرأة و3 أطفال من إحدى الجنسيات العربية كانوا محتجزين، وقد تم إنقاذهم وتسليمهم للطوارئ الطبية والسيطرة على الحادث.



من جهة أخرى، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منزل بمنطقة الفحيحيل.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وعلى أثره قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مراكز الفحيحيل والمنقف، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق في الصالة بالطابق الأرضي وهناك حالة اختناق بسيط لمواطن جرى تسليمه للطوارئ الطبية وتمت السيطرة على الحادث.