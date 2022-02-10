الأنصاري: نسبة التزام العاملين في المحلات بالاشتراطات الصحية نحو 70% ووجهنا إنذارات للمخالفين

الظفيري : المخالفات متنوعة بين غش تجاري وتغيير في بلد المنشأ وأعددنا محاضر للمخالفين

عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين والمفتشات بلجنة الاشتراطات الصحية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بجولة مساء الأربعاء 9 فبراير الجاري على المحلات التجارية ومحلات الخياطة النسائية في البلوكات بمنطقة شرق لمراقبة مدى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وكذلك بقوانين وزارة التجارة والصناعة، حيث اسفرت الجولة عن ضبط 5 مخالفات وتوجيه إنذارات لبعض المخالفين .



وقال عضو اللجنة ، مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد اسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري في تصريح لـ "الأنباء"، انه بعد مراقبة فريق المفتشين لتنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تبين للفريق ان نسبة التزام العاملين في المحلات بالاشتراطات الصحية حوالي 70% ، مشيرا الى ان فريق المفتشين وجه إنذارات للمخالفين وحث العاملين في هذه المحلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحلات حتى تقل أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



من جانبه، أفاد عضو اللجنة رئيس فريق طوارئ العاصمة بالوزارة حامد الظفيري لـ "الأنباء" ان فريق المفتشين أعد خلال هذه الجولة 5 محاضر ضبط للمخالفين وهي متنوعة ما بين غش تجاري في بلد المنشأ من خلال بيع اقمشة خام لفساتين نسائية تباع على انها تركية وهي في الاصل هندية، بالاضافة الى البيع بسعر اعلى من السعر المعلن، حيث يوجد سعر 13 دينارا على السلعة بينما يقوم المحل المخالف ببيعها ب 15 دينارا .



واضاف الظفيري ان من بين المخالفات ايضا عدم وجود تسعيرة على السلع، موضحا انه تم عمل محاضر ضبط للمخالفين تمهيدا لتحويلها إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون .