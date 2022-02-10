بشرى شعبان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، بأن الهيئة أصدرت تعميماً إدارياً رقم (5) بتاريخ 10-02-2022 بشأن مد مهلة العمل بآلية إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24/11/2021.

واوضح في تصريح صحافي، بأن التعميم المشار إليه جاء إلحاقاً للتعميم رقم 20 لسنة 2021 والذي صدر في إطار توجيهات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، مضيفاً أن التعميم الحالي قد تضمن مد مهلة تقديم معاملات إصدار تصاريح عمل للمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24/11/2021 على النظام الآلي للهيئة المشار إليها بالتعميم رقم 20 لسنة 2021 لتصبح حتى تاريخ 31/3/2022.

وذكر الموسى أنه تم توجيه قطاع شؤون العمالة والإدارات التابعة وإدارة مركز نظم المعلومات للعمل على تمديد المعاملات الخاصة بإصدار تصاريح عمل لمستقدمين بسمة دخول للزيارات التجارية الصادرة قبل تاريخ 24/11/2021 لتصبح حتى تاريخ 31/3/2022.