طارق عرابي

تأكيدًا لما انفردت "الأنباء" بنشره، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الالكتروني، عن تحديد يوم 6 مارس المقبل موعدًا لصرف المواد التموينية للصفوف الأمامية للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية.

وحددت الوزارة 5 صالات في عدد من محافظات الكويت في كل من منطقة الجهراء والسالمية والصباحية والعمرية والفردوس لتوزيع المواد التموينية على المقيمين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ، فيما سيتمكن المواطنون من استلام موادهم التموينية من الافرع التابعين لها.

جدير بالذكر ان صرف المواد التموينية للصفوف الامامية سيستمر لمدة ستة اشهر بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.