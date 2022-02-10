وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالًا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.

ولما كان هناك مجموعة من أبناء فئة غير محددي الجنسية كان لهم شرف المشاركة مع إخوانهم الكوادر الطبية أو الهيئة التمريضية أو الفنية أو الإدارية في الصفوف الأمامية أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19).

إلا أنه فوجئ الكثير من هذه الفئة ممن عملوا بالصفوف الأمامية بعدم إدراج أسمائهم في كشوفات صرف المكافأة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- ما سبب عدم ادراج بعض ممن عملوا بالصفوف الأمامية من فئة غير محددي الجنسية في كشوفات صرف المكافأة؟