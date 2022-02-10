وجه النائب فارس العتيبي سؤالًا إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: حدد قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن احتساب مكافئة الصفوف الأمامية على ثلاث فئات وبحد أدنى (1 يوم) للفئة الثانية وقد نما إلى علمنا أن الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية قد تعرضوا إلى ظلم وتعسف شديد في احتساب مكافئة الصفوف الأمامية مقارنة بزملائهم العسكريين الذين يعملون معهم بنفس مكان العمل (المنافذ البرية) ونظام ساعات متطابقة, بالإضافة إلى احتساب معدل المكافئة بواقع أقل من اليوم الواحد.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1) ما هو معدل احتساب قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للفئة الثانية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية, وما هو المعدل المحتسب بوزارة الداخلية بالنسبة للعسكرين, والمدنيين عن ذات الفئة ؟

2) اذا كانت وزارة الداخلية قد احتسبت قيمة المكافئة للصفوف الامامية بواقع أقل من يوم واحد بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية, فما هو المسوغ القانوني لذلك؟

3) هل تم احتساب قيمة مكافئة الصفوف الأمامية للموظفين المدنيين بواقع (32 يوم) وللعسكريين بواقع (98 يوم) للعاملين بالمنافذ البرية وهم يعملون بنفس نظام ساعات العمل وبذات الأيام ؟ ما أسباب ذلك ؟ وما هو السند القانوني الذي تستند عليه وزارة الداخلية في التفرقة بين موظفيها؟

4) هل تم صرف المكافئة لبعض الموظفين المدنيين لعدد أيام أقل من (32 يوماً) بالمخالفة للإقرار الذي تم توقيعهم عليه ؟ إذا كانت الإجابة فما أسباب ذلك؟

5) يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح عدد الموظفين المدنيين الحاصلين على المكافئة بواقع (32 يوم أو أقل) وعدد العسكريين الحاصلين على المكافئة بقيمة (98 يوما) ؟