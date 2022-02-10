تقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكويت وشعبها بوفاة القيمة والعالم الفلكي القدير العم صالح العجيري عن عمر يناهز الـ 102 عام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم"خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العجيري الكريمة وللشعب الكويتي بأسره بوفاة العم الفاضل والعالم الجليل والفلكي الكبير الدكتور صالح محمد العجيري الذي كان بحق قامة كويتية عالية اعطي الكثير لبلده الكويت".

وأضاف الغانم" ونسأل الله جلت قدرته ان يرحم فقيد الكويت العم صالح العجيري برحمته الواسعة وان يسكنه جنة الفردوس مع الصالحين والمؤمنين وان يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

من جانبه قال النائب د. عبد العزيز الصقعبي، قال الرسول ﷺ:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: .. أو علم ينتفع به ، ودّعت الكويت اليوم بكل حزن أحد رجالاتها المخلصين العالم الفلكي العم د.صالح العجيري".

وأضاف الصقعبي" غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه وفضله وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وبدوره قال النائب اسامة المناور" إنّا لله وإنّا إليه راجعون،‏ عظّم الله أجركم يا أهل الكويت ‏بفقدان العلم العالم العبقري ‏العم صالح العجيري، ثلم في العلِم ثلمة عظيمة يصعب سدها ‏رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه".

وبدوره قال النائب د.عبد الكريم الكندري"فقدت الكويت عالمها الجليل، العم صالح العجيري، اللهم إجزه عنا خير الجزاء وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ومن ناحيته قال النائب حمدان العازمي" خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العجيري الكرام بوفاة العم الفاضل الدكتور صالح العجيري، ‏غفر الله له واسكنه فسيح جناته، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال النائب حمود مبرك العازمي : فقدت الكويت قامة من قاماتها وعالماً من علمائها ،، ‏العم (صالح العجيري ) عظم الله أجركم؛ ربي يرحمه و يغفر له، ‏وقد ورث للبلاد والعباد علماً ينتفع به ،‏اللهم ارحم رجلاً نفع الناس بعلمه".

والنائب عبد الله المضف من جانبه قال: فقدت الكويت أحد نفائسها الثمينة العالم الجليل‏ صالح محمد العجيري ، ‏سنفتقدك يا عم صالح ، ‏وعزاؤنا أننا ننتمي لوطن كنت أنت أحد رجالاته ورواده.