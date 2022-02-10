أبَن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، العالِم الكبير د.صالح العجيري، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

واستذكر الشحومي بالفخر والاعتزاز مآثر فقيد الكويت والعلم والعلماء والعالم أجمع حيث أنه "يرحمه الله" يعد من أهم علماء الفلك في الكويت والمنطقة، وبفضله جاء تأسيس التقويم العجيري الشهير في الكويت والعالمين العربين والاسلامي.

واشار الشحومي الى أن الفقيد الكبير أثرى الساحة العلمية وبذل مجهودًا كبيرًا لرفع مستوى علم الفلك، من خلال الكتب التي ألفها والمحاضرات والندوات التي قام بها والمؤتمرات التي شارك فيها، مطالبا بأهمية حفظ الجهات العلمية الحكومية والشعبية والعالمية لذكراه وانجازاته وتعليمها للأجيال الحالية وايصالها للقادمة.

كما ثمن الشحومي مآثر الراحل التعليمية عندما اختارت دائرة المعارف آنذاك العجيري للعمل مدرسا في مدرسة الشرقية للبنين، مما أسهم في تأسيس وتطوير التعليم في البلاد وكذلك العودة بالعلم والنفع على أجيال متعاقبة من أبناء الكويت.

وفي ختام تصريحه تقدم الشحومي إلى عائلة العجيري الكرام وعموم الشعب الكويتي بوفاة القامة الكبيرة د.صالح العجيري سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عن ما قدمه للعالم من علم ومعرفة.