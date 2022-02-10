متضمنة تطورات الأسطول والوجهات الجديدة والتغييرات في شبكة التشغيل

علي إبراهيم



استضافت الإدارة العامة للطيران المدني بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي، والمدير العام م.يوسف الفوزان وفدا من شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان والرئيس التنفيذي م.معن رزوقي وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.



وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي على دعم الطيران المدني للناقلات الوطنية في خطط تشغيلها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطيران المدني في البلاد، حيث يشهد مطار الكويت الدولي حاليا مجموعة من المشاريع التطويرية، إضافة الى جملة من المشاريع المستقبلية لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في الكويت.



من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان عن شكره وامتنانه لدور الإدارة العامة للطيران المدني الداعم للناقل الوطني، معربا عن أمله في تقديم المزيد من الدعم للخطوط الجوية الكويتية التي تتحمل مسؤولية وطنية كبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني خلال مسيرتها التي تتجاوز 67 عاما.



بعد ذلك، قدم الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي عرضا مرئيا يتضمن خطة «الكويتية» خلال السنوات الـ 3 المقبلة والتطورات المتوقعة في عدد الأسطول والوجهات الجديدة والتغييرات المقبلة في مجالات التسويق وشبكة التشغيل والخدمات الأرضية الصيانة والتموين وخدمات المسافرين.