أعلن نائب رئيس جمعية التميز الإنساني خليل الحمادي عن افتتاح قرية "التميز الإنساني " لإيواء النازحين في منطقة إدلب في الشمال السوري، وأشار إلى "استمرار جهود الجمعية في العمل الخيري والإنساني، من خلال إغاثة المنكوبين في شتى أصقاع الأرض".



وصرح الحمادي، إن "مشروع القرية السكنية يشمل بناء 60 وحدة سكنية مع كل خدمات البنية التحتية والخدمات المساندة من مدرسة ومسجد ومستوصف وبئر سطحية ، والتي تخدم القرية والقرى المحيطة بها"، مبينا ان التميز أطلقت مشروع القرى النموذجية المتكاملة كأحد المشروعات التنموية المتكاملة، والتي تعتمد على توفير كل متطلبات الاستقرار من سكن آمن إضافة إلى التمكين الاقتصادي".



وأوضحت أن "تكلفة المشروع تتجاوز 60 ألف دينار، وتتكون الوحدة من غرفتين ومطبخ، وحمام، وحوش صغير".