بداح العنزي

اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، على قرار المجلس البلدي بشأن نقل تبعية الاشراف على الاسواق إلى جهة حكوميه او خاصة.

وقالت الفارس في كتابها إلى المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (۲۰۲۲/۱۲د4) الدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۰، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا مايلي فإننا نعترض عليه : جزء من المادة (۳۰) الواردة بالقرار رقم وهو العبارة التالية " ...أو نقل تبعية الإشراف على الأسواق إلى أي جهة حكومية أو خاصة :

إن النص على موافقة المجلس البلدي على نقل تبعية الإشراف على الأسواق إلى أي جهة حكومية أو خاصة مخالف لنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۱۹۹۲ في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها الذي عهد بهذا الاختصاص لمجلس الوزراء .