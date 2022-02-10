ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع متابعة التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ومع تراجع المخزونات الأمريكية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزونات النفط بنحو 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير الجاري، مقابل توقعات ارتفاعها 100 ألف برميل.

وهدأت حدة ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الجاري بعدما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية متتالية مما دفع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014، وذلك بدعم من سلسلة من تعطلات الإمدادات، ومستويات الطلب التي جاءت أقوى من التوقعات تزامنًا مع استمرار التعافي العالمي من جائحة "كورونا".

وبحسب وكالة "بلومبرج"، أعلنت كوريا الجنوبية استعدادها لضخ مخزونها الاستراتيجي من الخام في حالة أن تسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات.

فيما حذر "جيه بي مورجان تشيس" من ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولارًا للبرميل، في حالة خروج الصادرات الروسية عن مسارها بفعل التوترات مع أوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.59% إلى 92.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% عند 90.38 دولار للبرميل.