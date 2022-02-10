قالت شركة بارلر إن سيدة أمريكا الأولى السابقة ميلانيا ترامب ستستخدم منصة بارلر للتواصل وستجعل منها "بيتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

بارلر من خدمات التواصل الاجتماعي الرائجة لدى بين المستخدمين الأمريكيين اليمينيين، وكان قد قاد أيضا إطلاق مشروعها لتكنولوجيا الرموز غير القابلة للاستبدال وسلسلة الكتل (بلوكتشين) في ديسمبر كانون الأول.

وتوقف الموقع لأسابيع في بداية العام الماضي بعد إيقافه من قبل مزودي الخدمة بسبب إخفاقه في مراقبة المحتوى العنيف، والذي أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني من جانب مؤيدين للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

ويتطلع ترامب، الذي تم حظره من تويتر وفيسبوك بعد الواقعة، إلى إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي خاص به يدعى (تروث سوشال)، والذي قال عنه إنه سيقف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتم إطلاق تطبيق بارلر في 2018 باعتباره موقع تواصل اجتماعي لمن يبحثون عن بدائل للمنصات الرئيسية مثل تويتر. ولديه أكثر من 16 مليون مستخدم.