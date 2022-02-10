ذكرت تقارير صحفية أن شركة ألماكانتار جروب البريطانية للتطوير العقاري تعرض مبنى، وان أند تو ساوث بنك بالاس، الموجود في العاصمة البريطانية لندن للبيع على أمل الحصول على 935 مليون جنيه إسترليني (3ر1 مليار دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المبنى يضم مقر رئاسة شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل، وأكبر مسطحات إدارية تابعة لمجموعة وي وورك الأمريكية في العاصمة البريطانية.

كانت ألماكانتار قد حاولت مرتين من قبل لبيع المبنى المقام على الشاطئ الجنوبي لنهر التايمز في لندن، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بعد ذلك تسبب فى فشل المحاولات