أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله في إنهاء إلزامية عزل من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بحلول نهاية شباط/فبراير، بعد أن رفعت انكلترا بالفعل معظم القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد.

وتعد المملكة المتحدة التي تدعو حكومتها منذ أسابيع السكان للتعايش مع كوفيد كما هي الحال مع الإنفلونزا، من أولى الدول الأوروبية التي حاولت العودة إلى أسلوب حياة ما قبل الوباء، مستندة الى نسبة تلقيح عالية، مثل الدنمارك أو السويد.

وقال زعيم حزب المحافظين أمام النواب خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة إنه سيعود إلى البرلمان في 21 شباط/فبراير، بعد العطلة البرلمانية، "لعرض خطته الرامية للتعايش مع كوفيد".

وأضاف "مع استمرار التوجهات المشجعة الحالية، أتوقع أننا سنكون قادرين على رفع بقية القيود في البلاد، بما في ذلك الحجر في حال الاصابة، وذلك قبل شهر" من الموعد المحدد.