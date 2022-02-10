أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أن إيطاليا ترغب في استثمار ما يقرب من 200 مليون يورو في مناطق الجذب الثقافي.

وقالت الوزارة إن حوالي 3ر186 مليون يورو (213 مليون دولار) ستتدفق لـ 38 مشروعا مخططا لها في جميع أنحاء البلاد، وحوالي 8ر12 مليون يورو في الاستحواذ على عقارات جديدة للدولة.

ومن بين المواقع التي من المقرر أن يشملها ذلك التحرك، الكولوسيوم في روما وكنيسة القديس مارك الشهيرة في فينيسيا. كما ستفيد هذه الأموال هيئات المحفوظات والمتاحف.

وقالت الوزارة إن أغلى مشروع سيكون العمل المخطط له في القصر الملكي في نابولي بتكلفة 23 مليون يورو.

وتهدف هذه التجديدات إلى تأمين القدرة التنافسية لإيطاليا، حيث تسعى دولة الآثار الرومانية والمأكولات الشهيرة عالميا إلى تعزيز وضعها السياحي الثقافي.

وقال وزير الثقافة داريو فرانكيتشيني إن "تنشيط وتعزيز التراث الثقافي هو أحد المحاور الأساسية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".