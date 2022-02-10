كرمت مؤسسة لوريال ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو)، الفائزات ببرنامج الباحثات الصاعدات من أجل المرأة في العلم، 14 عالمة عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معرض إكسبو 2020 دبي،

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية(وام)، أن التكريم الذي جاء تزامنا مع احتفالات إكسبو 2020 دبي باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم"، يأتي تقديرا لأبحاثهن في مجالات مثل علوم الحياة والبيئة والفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

وكرم الحفل 14 باحثة صاعدة خمس منهن من دول مجلس التعاون الخليجي وثلاث من مصر وست من دول المشرق العربي في فئتي الباحثات من طلاب الدكتوراه والباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه تأكيدا على دورهن في مواجهة تحديات اليوم بالإضافة إلى إلهام جيل المستقبل من النساء.

وشملت الفائزات في العام 2021 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن فئة الباحثات من طلاب الدكتوراه كلا من أريج يحيى من قطر وحليمة النقبي من الإمارات العربية المتحدة وراشيل نجيم من لبنان وسما حسان علي رحمة الله من العراق وسارة عبد القادر من مصر أما فئة الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه شملت كلا من الدكتورة غادة دشاق من الإمارات العربية المتحدة والدكتورة هند القادري من الكويت والدكتورة نورا آدام محمد من قطر والدكتورة إنجي ابراهيم عبدلله من مصر والدكتورة إيرين سامى فهيم جبرايل من مصر والدكتورة هبة الزبن من الأردن والدكتورة هبة راجحة من لبنان والدكتورة نرمين المدني من فلسطين والدكتورة وعد صافتلي من سوريا.

ومن جانبها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزير الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس علماء الإمارات، في تصريحات صحفية، أن دعم العالمات والباحثات البارزات اليوم له دور مهم في إلهام الأجيال القادمة على العمل والبحث وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمجتمعاتهن والمساهمة في تحقيق تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدة أهمية الجائزة في دعم مساهمات المرأة في القطاعات الحيوية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها.

ويعتبر هذا البرنامج جزءا من برنامج "لوريال - اليونسكو" من أجل المرأة في العلم العالمي الذي قام بتكريم أكثر من 3900 باحثة علمية و122 فائزة من أكثر من 110 دول منذ انطلاقته في العام 1998.