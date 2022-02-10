أعلنت مجموعة سوسيتيه جنرال المصرفية الفرنسية ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 8ر1 مليار يورو مقابل 470 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما زادت الأرباح الأساسية الصافية للمجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 23ر1 مليار يورو مقابل 631 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وزاد صافي دخل الأعمال المصرفية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4ر13% إلى 62ر6 مليا يورو.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت مجموعة سوسيتيه جنرال اعتزام مجلس إدارتها اقتراح صرف توزيعات نقدية بقيمة 65ر1 يورو للسهم الواحد خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة يوم 17 أيار/مايو المقبل، مضيفة أنه سيتم تخصيص التوزيعات يوم 25 أيار/مايو على أن يتم صرفها يوم 27 أيار/مايو المقبل.