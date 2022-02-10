أفادت وكالة الإحصاء الكندية أن عدد سكان كندا وصل عام 2021 الى نحو 37 مليونا، بمعدل نمو أسرع بمقدار الضعف مقارنة بأكبر الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم، ويعود الفضل في ذلك الى الأرقام القياسية للهجرة.

وقالت وكالة "ستاتستيكس كندا" في بيان حول التعداد السكاني للأعوام بين 2016 و2021 "شيء واحد لم يتغير منذ خمس سنوات، هو أن كندا لا تزال الدولة الأسرع نموا سكانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع".

وأضافت الوكالة أن عدد سكان البلاد زاد 1,8 مليون نسمة مقارنة بعام 2016، وأن 80 بالمائة هم من الوافدين الجدد "وصلوا إلى هنا من جميع أنحاء العالم للبدء بحياة جديدة".

ونما عدد سكان كندا بنسبة 5,2 بالمائة منذ عام 2016 متجاوزا معدلات النمو التي سجلتها بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة.