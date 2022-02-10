تعتزم شركة سيمنز الصناعية الألمانية العملاقة بيع أعمالها في مجال البريد والطرود وتصفية نصف مشروع "فاليو سيمنز إي أوتوموتيف" المشترك.

وأعلنت شركة سيمنز في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس أن المالك المستقبلي، مجموعة "كوربر" التكنولوجية، سيدفع 15ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار) مقابل أعمال البريد والطرود.

ويبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 1200 ويبلغ حجم أعمالها السنوي 500 مليون يورو. ولن تتأثر أعمال الخدمات اللوجيستية في المطارات التي تقدمها سيمنز بهذا البيع. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة قبل نهاية العام.

كما ستبيع سيمنز حصتها البالغة 50% في مشروع السيارات الكهربائية المشترك مع فاليو إلى طرف شريك.

وتتوقع المجموعة أن يكون لهذا البيع تأثير إيجابي على أرباح بقيمة 300 مليون يورو في الربع الثاني الحالي من السنة المالية. وتأسس المشروع المشترك عام 2016، عندما ساهمت سيمنز بأعمالها مع أنظمة قيادة السيارات الكهربائية.