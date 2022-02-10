سيطرت السيارات الكهربائية على القائمة القصيرة للسيارات المرشحة للفوز بجائزة سيارة العام في أوروبا، بما يمثل مرحلة مهمة بالنسبة لتحول القارة الأوروبية بعيدا عن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

يذكر أن هذه الجائزة التي تقدم منذ 1964 تعتبر عادة جزءا من معرض جنيف الدولي للسيارات السنوي والذي تم إلغاؤه للعام الثالث على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصبحت السيارات الكهربائية بمثابة نقطة مضيئة في صناعة السيارات بفضل الدعم والحوافز الحكومية السخية التي يتم منحها لهذه السيارات مما شجع شركات مثل فولكس فاجن وستيلانتس إلى إنفاق مليارات اليورو لتطوير مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية سواء الهجين أو التي تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين.

ومن المقرر إعلان السيارة الفائزة بالجائزة السنوية يوم 28 شباط/فبراير الحالي.