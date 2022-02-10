بدأت في ألمانيا مشاريع تجريبية لمتابعة فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارات البيئة والصحة والبحث العلمي الألمانية، وهذه الوزارات هي المشاركة في التنسيق لهذه المشاريع.

وأوضحت الوزارات أنه تم البدء في 20 مكانا في فحص مياه الصرف الصحي بحثا عن فيروس كورونا، ويستند البحث إلى تحليل إفرازات البراز التي يثبت فيها وجود فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي سيتيح فهم انتشار الفيروس في منطقة بعينها.

وتشارك في المشاريع العديد من عواصم الولايات، مثل شتوتجارت وزاربروكن وبريمن وهامبورج، بالإضافة إلى بلديات صغيرة أيضا، وقد حصلت هذه الأماكن على تمويل بقيمة 7ر3 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.

ويأتي من بين أهداف هذه المشاريع اكتشاف ما إذا كان من المنطقي استخدام هذه الطريقة في كل أنحاء البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن فحص مياه الصرف الصحي بحثا عن فيروسات كورونا ليس جديدا في حد ذاته، فإلى جانب المشاريع المعلن عنها اليوم والممولة من الاتحاد الأوروبي والمنتظر أن تستمر حتى ربيع 2023، هناك أبحاث أخرى في أكثر من 20 مكانا آخر بتمويل من وزارة البحث العلمي.

ومن جانبها، قالت ممثلة وزارة الصحة في البرلمان الألماني، زابينه ديتمار، إن عملية "الرصد تنطوي من وجهة نظر السياسة الصحية على إمكانية تطورها لتصبح مكونا محوريا في الكشف المبكر عن مسببات الأمراض الوبائية ومراقبتها".