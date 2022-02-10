قفز معدل التضخم في الدنمارك إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يشير إلى زيادة الضغوط على الأجور في الدولة التي تعاني بالفعل من نقص العمالة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لهيئة الإحصاء الدنماركية صدر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3ر4% في كانون الثاني/يناير هذا العام مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

وقفزت أسعار السلع بنسبة 6ر6%، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي لأي شهر منذ عام .1985 وجاء هذا مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، مع ارتفاع التضخم الأساسي باستثناء الطاقة بنسبة 9ر1%.

وبالرغم من معاناة المستهلكين في دول أخرى في أوروبا من الارتفاع المفاجئ في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، تواجه الدنمارك أيضا مخاوف بسبب نقص العمالة، والتي تفاقم ضغوط الأجور واحتمال تآكل القدرة التنافسية، حتى مع أن هذا الاقتصاد الاسكندنافي هو أحد أكثر الاقتصادات مرونة في مواجهة وباء كورونا.