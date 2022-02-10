أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن قيود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بشدة للعام الثاني على التوالي على قطاع السياحة بألمانيا.

وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أن عدد ليال المبيت في فنادق وبيوت الضيافة وغيرها من أماكن قضاء العطلات في ألمانيا لا يزال أقل من المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل بدء أزمة كورونا بنسبة 4ر37%، وذلك على الرغم من تعافي القطاع بشكل طفيف في العام الماضي مقارنة بعام .2020

وأضاف المكتب أن عدد ليال المبيت السياحية في ألمانيا بلغت 3ر310 مليون ليلة في عام 2021، وأشار إلى أنها زادت بذلك بنسبة 7ر2% على ما كانت عليه في العام الأول لتفشي وباء كورونا.

وأشار المكتب إلى تراجع عدد ليال المبيت للقادمين من خارج ألمانيا خلال 2021، وأوضحت أن عددها تراجع العام الماضي بنسبة 1ر3% مقارنة بما كانت عليه في عام 2020، وانخفضت إلى 31 مليون ليلة.

يشار إلى أنه تم إلغاء كثير من الفاعليات والمعارض والاجتماعات في 2021 للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي الوباء.