نشرت المفوضية الأوروبية توقعاتها المحدثة للاقتصاد، وتضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022 ، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.

وقال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، في بيان صحفي، "لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد".

وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 5ر3% هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بوصول التضخم إلى 2ر2% .

كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4% هذا العام، مقابل 3ر4% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام القادم إلى 7ر2% .

وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7ر1% في 2023 .

أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9ر3% في 2022 ، قبل أن يتراجع إلى 9ر1% العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4% هذا العام، بعدما أشارت توقعات تشرين الثاني/نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 3ر4% . أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 8ر2% .