ذكرت وكالة البيئة الأوروبية أن كل مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي يشتري ما متوسطه 15 كيلوجراما تقريبا من الملابس والمنسوجات الأخرى سنويا، مشيرة إلى ما ينعكس على البيئة من ضرر أثناء عملية صناعة تلك المنسوجات.

وأوضحت الوكالة في كوبنهاجن أن هذا يتطلب 391 كيلوجراما من المواد الخام و9 أمتار مكعبة من المياه و400 متر مربع من الأرض للشخص الواحد ويترك أثرا كربونيا يبلغ حوالى 270 كيلوجراما.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير إلى حد ما في مبيعات السلع النسيجية خلال جائحة كورونا، فإن نصيب الفرد من استهلاك مواطني الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ظل يقدر بنحو 8ر14 كيلوجرام.

وقسمت الوكالة ذلك إلى ما متوسطه 1ر6 كيلوجرام من الملابس ما بين السترات إلى الجوارب، و6 كيلوجرامات من المنسوجات المنزلية، مثل الفراش والسجاد، و7ر2 كيلوجرام من الأحذية.

وبما أن هذه المنتجات تصنع أساسا في آسيا، فإن معظم استهلاك الموارد والانبعاثات يحدث أيضا في تلك المنطقة.

ولم تحسب الوكالة أرقام الاستهلاك للدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. ولكن بشكل عام، فإن الأشخاص في البلدان الأغنى لديهم استهلاك أعلى، حسبما قال خبير الوكالة، لارس مورتنسن.