تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 125 مليون يورو إضافية (143 مليون دولار) لدعم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وقالت فون دير لاين، خلال زيارة لمعهد باستور في العاصمة السنغالية دكار، إنه سيتم توجيه الأموال لضمان حسن توزيع جرعات اللقاح وتدريب الطواقم الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الإمكانيات التحليلية والتسلسلية "لنسبق الفيروس بخطوة".

وذكر الاتحاد الأفريقي أن نسبة من تلقوا اللقاح الكامل في أفريقيا لم تصل إلى 12 % حتى مطلع شباط/ فبراير الجاري، وهي نسبة أقل بكثير من أنحاء أخرى من العالم.

وبذلك يرتفع الدعم الأوروبي لحملات التطعيم ضد الوباء في القارة إلى أكثر من 400 مليون يورو.