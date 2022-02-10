أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 6ر8% سنويا، وهو ما يتجاوز التوقعات والتي كانت 2ر8%، مقابل 5ر8% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% وهو ما يزيد أيضا عن التوقعات التي كانت 4ر0% في أعقاب تراجعها بنسبة 2ر0% شهريا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا وارتفعت بنسبة 6ر6% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7ر0% شهريا وارتفاعها بنسبة 8% سنويا خلال الشهر السابق.

وتراجعت أسعار الواردات بنسبة 9ر0% شهريا وقفزت بنسبة 28% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% شهريا وبنسبة 8ر33% سنويا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.