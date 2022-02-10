نعى مركز العجيري العلمي رئيس مجلس إدارته ومؤسسة الفلكي د. صالح محمد العجيري الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 101 عام.

وقال المركز في بيان صحافي إن الراحل يعد مؤسس علم الفلك في الكويت والمنطقة وله العديد من الاسهامات والإنجازات العلمية والمؤلفات التي اثرت المكتبات العلمية ولعل أحد أبرز إنجازاته هو اصدار (تقويم العجيري) الذي يعد مرجعا علميا للتقاويم في العالم العربي والإسلامي.

وتقدم المركز بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكويت وشعبها بوفاة الفقيد العجيري سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.