أحمد الطاحوس: قطعنا خطوات متقدمة بإستراتيجيتنا.. والمبادرات التحويلية جوهر خطط أعمالنا

المجموعة ركزت على توليد تدفقات مستدامة.. وسخرت إمكانياتها لتلبية طلبات واحتياجات الأسواق

بدر الخرافي: استثمرنا أكثر من مليار دولار لبناء وترقية شبكاتنا والتوسع بالبنية التحتية الرقمية

توسعنا بالتكنولوجيا المالية بمعاملات تتخطى 24 مليون معاملة.. و2.3 مليار دولار صفقات منفذة



أظهرت النتائج المالية المجمعة لمجموعة «زين» ارتفاعا في حجم الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إذ كشفت المجموعة في بيان صحافي أن أرباحها الصافية سجلت نموا بنسبة 2% لتصل إلى نحو 186 مليون دينار (616 مليون دولار) بربحية 43 فلسا للسهم الواحد.



وكشفت المجموعة أن الإيرادات المجمعة استقرت عند 1.5 مليار دينار (5.03 مليارات دولار)، مقارنة مع 1.6 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) عن العام 2020، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 628 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، مقارنة مع 673 مليون دينار (2.2 مليار دولار) عن العام 2020، وعكس ذلك هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41%.



وذكرت أن إيرادات خدمات البيانات بلغت 2.1 مليار دولار، تمثل 42% من الإيرادات المجمعة، وذلك بفضل التوسع في الاستثمارات الرقمية، بينما ارتفعت قاعدة العملاء بنحو 2%، لتصل إلى نحو 48.9 مليون عميل فعال، وتعزى هذه الزيادة إلى اكتساب عمليات شركة زين السعودية شريحة واسعة من العملاء الأفراد وقطاع الشركات خلال العام الأخير، ونجاح عمليات زين العراق والبحرين في اكتساب عملاء جدد خلال هذه الفترة.

ريادة بالابتكارات



وأوضحت «زين»، الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن النمو في صافي الأرباح جاء مدفوعا بكفاءة العمليات التشغيلية، ومبادرات تحسين التكلفة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض للمجموعة وللعمليات الرئيسية، وهذا أدى بدوره إلى تحقيق وفورات كبيرة في تكلفة التمويل، إلا أن بقية المؤشرات المالية تأثرت بالانخفاضات الحادة في سعر صرف العملات مقابل سعر صرف الدولار في عدد من أسواقها الرئيسية.



وذكرت المجموعة أن الأداء التشغيلي القوي لعملياتها تأثر بترجمة العملات الأجنبية التي ضغطت على المؤشرات المالية للمجموعة، خصوصا انخفاض قيمة العملة بالسودان والعراق وجنوب السودان، وهو الأمر الذي كلف مجموعة «زين» 962 مليون دولار على مستوى الإيرادات و479 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات.



وكشفت أنها في حال تحييد تأثير ترجمة العملات الأجنبية، كان من الممكن أن تحقق عملياتها نموا في الإيرادات بنسبة أكثر من 13%، وأن تحقق نموا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بأكثر من 17%.

تدفقات مستدامة



أوصى مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 10 فبراير 2022، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 23 فلسا للسهم الواحد، عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة)، علما أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد خلال هذا العام، وهو ما يبرز وفاء مجلس الإدارة بالتزاماته بسياسة توزيع الأرباح 33 فلسا كحد أدنى عن العام 2021.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «زين» أحمد الطاحوس «ركزت المجموعة خلال هذه الفترة الصعبة على توليد تدفقات مستدامة، حيث سخرت إمكانياتها في تلبية طلبات واحتياجات الأسواق سعيا للتكيف مع السلوكيات الشرائية الجديدة».



وأضاف الطاحوس «ساعد في ذلك الاستثمار المبكر في القطاع الرقمي، حيث قطعت المجموعة خطوات متقدمة في التحول على مستوى عملياتها وتوجهاتها الاستراتيجية، فقد شكلت المبادرات التحويلية جوهر استراتيجية أعمالها، إذ واصلت التركيز على الخدمات الرقمية باعتبارها شركة تسعى باستمرار إلى تبني الحلول التكنولوجية».

تحديات عديدة



من جانبه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي: «كان العام الأخير امتدادا لواحدة من الفترات الصعبة على أسواقنا مع استمرار التأثر النسبي لقطاعات الأعمال بتداعيات الجائحة، وما ارتبط بها من تحديات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار صرف العملات، واشتداد المنافسة».



وأضاف «مع هذه الظروف الاستثنائية سجلت عملياتنا أداء تشغيليا قويا، إذ مثل العام الأخير محطة فاصلة في خططنا الاستراتيجية، إلا أن عملياتنا مازالت متأثرة بترجمة العملات الأجنبية التي ضغطت على المؤشرات المالية بسبب انخفاض قيمة العملة في السودان والعراق وجنوب السودان، وهو الأمر الذي حرم مؤشراتنا المالية من الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية، مع ذلك، كانت المجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها بالقيام بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية 23 فلسا عن النصف العام الثاني من العام (التوزيعات النقدية تمثل 77% من الأرباح، الأعلى في صناعة الاتصالات في المنطقة)».

توزيعات نصف سنوية



وأوضح الخرافي أن الخطوة التي قامت بها الشركة بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية، أعطت دلالات واضحة حول قوة الملاءة المالية، وقدرة الشركة على متابعة خططها الاستثمارية والتمويلية، حيث تزداد الحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على خدمات البيانات، والطلب الهائل على الوصول السريع لخدمات البيانات، فقد دفعنا ذلك إلى زيادة انتشار شبكات الجيل الخامس ـ حيث نملك أكبر شبكات الجيل الخامس في المنطقة ـ وتطوير شبكات الجيل الرابع، وبناء شبكات النطاق العريض عبر الألياف البصرية إلى المنازل لتلبية تزايد طلب العملاء.



وتابع «ضخت المجموعة استثمارات خلال العام الأخير بأكثر من مليار دولار، جاءت غالبيتها من التوسع في شبكات الجيل الخامس، وترقية شبكات الجيل الرابع في العراق والسودان، وتجديد تراخيص، وبناء شبكات الألياف البصرية».

شراكات إستراتيجية



وأكد الخرافي بقوله «نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في خطط أعمالنا، وما يمكن أن تقدمه من قيمة حقيقية لتحقيق أهدافنا، إذ دخلت المجموعة في تحالف إقليمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع كبريات شركات الاتصالات في المنطقة من أجل التعاون على صعيد شبكات الوصول الراديوي المفتوحة (RAN)، حيث ستسهم هذه الخطوة بتحقيق وفورات كبيرة في النفقات الرأسمالية الخاصة بشبكات الوصول الراديوي، ولتلبية توقعات العملاء طورنا الدور الوظيفي التقليدي للمجموعة إلى مزود اتصالات بمعايير عالمية في مجالات إنترنت الأشياء، حيث نجحنا في بناء نظام بيئي متكامل ل إنترنت الأشياء».



ومضى بقوله: تواصل زين استثماراتها في مجالات التكنولوجيا المالية FinTech، حيث التوجه للحصول على ترخيص أول بنك رقمي لقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس «البنوك المنافسة» في أسواق الشرق الأوسط، حيث تتطلع المجموعة إلى إنشاء مجتمعات قائمة على التكنولوجيا، وفي مسار آخر، وبعد نجاح إطلاق منصة الإقراض المصغر «تمام» في المملكة السعودية، تتجه الشركة للتوسع في خدمات الإقراض المصغر في أسواق المنطقة، كما نجحت المجموعة في الحصول على رخصة الدفع المسبق لشركة «زين كاش».



وبين الخرافي قائلا «توسعت المجموعة بشكل مكثف في مجالات التكنولوجيا المالية، حيث نجحت «زين كاش» الأردن في توقيع اتفاقية مع «ويسترن يونيون»، كما حصلت على موافقة البنك المركزي الأردني لتتولى تنفيذ حلول بطاقات الائتمان، وأبرمت زين السودان اتفاقية مع شركة VISA، بالإضافة إلى تأسيس شراكة بين زين جنوب السودان وMGurush لخدمات المحافظ الإلكترونية، والدفع الإلكتروني.

نمو قوي



وذكر أن بفضل هذه التوسعات، سجلت المجموعة نموا قويا في مجالات التكنولوجيا المالية، إذ بلغ عدد العملاء على منصاتها ما يقارب 1.3 مليون مستخدم، ووصل عدد البطاقات أكثر من 269 ألف بطاقة، بحجم معاملات بلغت أكثر من 24 مليون معاملة، إذ بلغت قيمة الصفقات المنفذة أكثر من 2.3 مليار دولار.



وأشار الخرافي إلى تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج من الركائز الرئيسية لعمليات المجموعة، إذ دخلت شركة «زين الأردن» في اتفاقية نهائية مدتها 15 عاما لبيع وإعادة تأجير البنية التحتية المادية لمحفظتها المكونة من 2607 أبراج اتصال في الأردن مقابل 88 مليون دولار، وقد دفعت هذه التطورات إلى التمهيد للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية لبيع وإعادة استئجار أبراج زين العراق، وحاليا دخلت المجموعة في مرحلة النفي بالجهالة لصفقة أبراج «زين السعودية».



وأفاد قائلا «نجحت المجموعة في إعادة هيكلة خدماتها التجارية الدولية والبيع بالجملة حتى تستفيد من فرص النمو الهائلة التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحول المطرد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ عملت على توحيد وإدارة مشاريع شبكات البيانات، الصوت، والتجوال عبر الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها».

حوكمة الشركات



وقال الخرافي «نفخر في «زين» بالمعايير التي وضعناها فيما يتعلق بحوكمة الشركات والنزاهة والشفافية في أعمالنا، بدءا من نشر تقاريرنا السنوية وتقارير الاستدامة ووصولا إلى الإفصاحات التنظيمية بالإضافة إلى تقارير نتائجنا التشغيلية والمالية، حيث نسترشد دائما بالرغبة في تزويد جميع أصحاب المصلحة لدينا بإمكانية الوصول إلى معلوماتنا بأقصى قدر ممكن من الشفافية، وقد توجت هذه الجهود بحصول المجموعة على جائزة أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية عن العام 2021».



وكشف الخرافي أن تغير المناخ يمثل أهمية ملموسة بالنسبة لأعمال المجموعة، إذ قامت زين بتطوير مراجعتها، ونماذج الحوكمة المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد توجت هذه الجهود باحتلال «زين» المركز الأول في مجالات التصدي لتغير المناخ على مستوى كل الصناعات، وانضمت إلى فئة قادة الشركات العالمية التي وصلت إلى مستوى الريادة في مجالات التصدي لتغير المناخ في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).



وأشار إلى «أن تتويجنا كشركة تعمل في مجالات التنوع والاشتمال بجوائز إقليمية ودولية هو شهادة ليس فقط على مدى إيماننا برسالتنا..، لكن أيضا على مدى مثابرتنا في الاستمرار في إحداث التغيير الإيجابي داخل بيئة العمل، حيث نسعى إلى الوفاء بوعدنا بأن نصبح مؤسسة أكثر شمولية، وفي هذا الإطار نعزز جهودنا في برامج الاحتواء والادماج، كما نحرز تقدما نوعيا في برنامج التنوع بين الجنسين».