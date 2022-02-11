بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أصدر تعميما ينظم بموجبه اجراء المقابلات الصحافية والتصريحات، مطالبا فيه كل مديري الإدارات وغيرهم من المسؤولين والموظفين بجميع القطاعات بعدم التصريح أو اجراء مقابلات إلا بعد إخطار إدارة العلاقات العامة بكتاب رسمي يبين الجهة الإعلامية التي طلبت المقابلة أو التصريح



بالإضافة الى محاور أسئلة الموضوع وتاريخ عرض المقابلة أو التصريح وإرسال نسخة إلى الإدارة من المقابلة بعد أخذها في حال تمت الموافقة، بالإضافة الى الالتزام بالشعار الجديد للوزارة.



كما حدد التعميم شروط نشر الأنشطة في مواقع الوزارة الإلكترونية.