أعربت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فخرها بفوز د.هند القادري الباحثة في معهد دسمان للسكري، أحد المراكز التابعة للمؤسسة، بجائزة لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم لعام 2021 ضمن برنامج الشرق الأوسط الإقليمي للباحثات الصاعدات.



وفازت د.القادري بتلك الجائزة العالمية عن مشروعها البحثي المتعلق باستخدام السوائل الفموية كأداة تشخيصية غير جراحية تسمح بالتشخيص المبكر والمعالجة لفيروس «كوفيد-19» والأمراض الالتهابية الأخرى.



وتحرص المؤسسة على دعم وتمويل الأبحاث التي يجريها الباحثون في معهد دسمان للسكري، إضافة إلى عدد كبير من الأبحاث التي يجريها باحثون من المؤسسات العلمية والبحثية الحكومية والخاصة في الكويت تحقيقا لأهداف المؤسسة في دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين.



وأضافت أن المشروع البحثي سيساعد على التركيز على اللعاب كأداة تشخيصية غير جراحية تسمح بالتشخيص المبكر والمعالجة لفيروس «كوفيد-19» والأمراض الالتهابية الأخرى.



وأوضحت أنه من خلال تحليل بيانات المرضى المصابين بفيروس «كوفيد-19» الذين يظهرون مستويات متباينة من شدة المرض، فإن الدكتورة القادري تطمح إلى تحديد ومقارنة التغييرات في المؤشرات الحيوية المحددة المرتبطة بـ«كوفيد-19» مع تطور الأعراض السريرية طوال فترة الإصابة وتقييم الترابط المناعي للحماية.



وأفادت د.القادري بأن هذا المشروع البحثي لن يطور فهما أفضل للاستجابات المناعية لدى المصابين بفيروس «كوفيد-19» فحسب بل سيساعد أيضا على تقديم استراتيجية للصحة العامة تتمثل في التقسيم الطبقي للمرضى وتخفيف بعض الضغط على نظام الرعاية الصحية.