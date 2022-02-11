يوفر فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع للأزواج الأجواء المثالية هذا العام، حيث سيقدم مجموعة من تجارب تناول الطعام المذهلة لدى مطاعم الفندق الشهيرة.

إلى جانب خيارات الهدايا التي ستضمن إعجاب الضيوف، مثل باقات الأزهار الرائعة التي يقدمها أليسار، متجر الزهور الراقي بالفندق، أو العلاجات اللطيفة في سبا الفندق الشهير، والتي تؤكد للضيوف أن فندق فورسيزونز الكويت هو وجهة الحب هذا العام.



الشيف التنفيذي تييري بابيير، هو أحد نجوم فورسيزونز المخضرمين، ومختص في تقديم تجارب رومانسية مميزة للضيوف في جميع أنحاء العالم، حيث يصمم فعاليات تناول الطعام في مختلف أنحاء الفندق، والتي تولد ذكريات خاصة للأزواج هذا العام.

يقول تييري: «كرئيس الطهاه في الفندق، أضع في اعتباري تقديم الذكريات وليس الطعام فحسب».

ويوضح قائلا: «في يوم الحب هذا العام، سيغادر كل ضيف وهو يحمل ذكريات خاصة»، وأكد تييري على شغفه بتقديم أفضل التجارب للجميع بقوله «قوائم الطعام تتسم بالأصالة والتفرد في كل مطعم بالفندق»، مشيرا إلى تنوع الباقات التي يقدمها فندق فورسيزونز الكويت في يوم الحب هذا العام.