نوع من التوابل يساعد على التخلص من دهون البطن!



تعرف الدهون الحشوية بأنها ضارة، خاصة عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية. وركز بحث منشور في مجلة BMC Obesity، على التوابل التي تساعد في القضاء على الدهون الحشوية.



ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسينويد، وهي «المسؤولة عن التمثيل الغذائي المعزز». وكان هناك 75 متطوعا «يتمتعون بصحة جيدة» تم تجنيدهم من أجل التجربة.

وقيم المشاركون فيما يتعلق بكتلة الدهون ونسبة الدهون في الجسم قبل بدء التجربة وفي نهاية التجربة.

وبحلول نهاية التجربة التي استمرت 12 أسبوعا، كان لدى من تناولوا 4 ملغ من الكابسيسينويد قراءة أقل بنسبة 5.91% من دهون الجسم مقارنة بالدواء الوهمي.

وكانت النسبة المئوية للتغير في كتلة الدهون في مجموعة 4 مغم كبخاخات، بعد 12 أسبوعا من العلاج، 6.68% مقارنة بالدواء الوهمي.



وعلى هذا النحو، خلص الباحثون إلى أن هناك «فوائد محتملة للكابسيسينويد على دهون الجسم وكتلة الدهون».



وأضاف الباحثون: «هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف الفوائد الدوائية والفسيولوجية والتمثيل الغذائي لاستهلاك الكابسيسينويد المزمن والحاد». وفي الوقت نفسه، لاحظت جمعية القلب الأميركية فوائد أخرى لتناول الفلفل الحار.



ولم يكتف الفلفل الحار على ما يبدو بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل ارتبط أيضا بعدد أقل من وفيات السرطان. وأوضح الباحثون أن «استهلاك الفلفل الحار قد يقلل من الخطر النسبي للوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26%».

عن «اكسبرس البريطانية»