توازن بتعاملات الأجانب على أسهم البنوك.. وملكياتهم تستقر عند 2.68 مليار دينار

295 مليون دينار محصلة السيولة المتدفقة إلى السوق.. بمتوسط يومي 59 مليوناً



شريف حمدي



استمر النشاط الايجابي لبورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي بمواصلة الزخم الشرائي على كثير من الأسهم خاصة الأسهم المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الحالية مقارنة بالأسهم القيادية، وهو ما يتجلى في ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بـ 2.5%، مقارنة بـ 0.6% للسوق الأول، وهي نسب قريبة من المحققة للمؤشرين الاسبوع الماضي.



ومن المتوقع ان يستمر النشاط الايجابي لبورصة الكويت خلال الجلسات المقبلة بدعم قوي من افصاحات الشركات والبنوك عن النتائج الختامية للعام المالي الماضي، والتي يصاحبها توصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة.



ومن عوامل دفع السوق في الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة استمرار ارتفاع اسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط الكويتي الى مستوى 90 دولارا للبرميل، هو الأعلى منذ منتصف 2014، ويعد ارتفاع سعر النفط من أهم العوامل المحركة للبورصة.



وباستمرار هذا الزخم، واصلت القيمة السوقية للبورصة تحقيق المكاسب، إذ اضافت بنهاية تعاملات الأسبوع 455 مليون دينار بنسبة ارتفاع 1%، ببلوغها 43.94 مليار دينار ارتفاعا من 43.48 مليار دينار الأسبوع الماضي، ليقترب اجمالي القيمة من بلوغ مستوى 44 مليار دينار.



في المقابل انخفض مستوى السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 4% بإجمالي سيولة 295 مليون دينار بمتوسط يومي 59 مليون دينار انخفاضا من 308 ملايين دينار بمتوسط يومي 61 مليون دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت أحجام التداول تراجع ايضا بنسبة 12% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة إلى 1.29 مليار سهم انخفاضا من 1.46 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% محققا 46 نقطة مكاسب ليصل إلى 8082 نقطة من 8036 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.5% بإضافة 154 نقطة ليصل إلى 6315 نقطة من 6161 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1% بمكاسب 77 نقطة ليصل إلى 7477 نقطة من 7400 نقطة.



ملكيات الأجانب بالبنوك



شهدت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية توزانا بين البيع والشراء خلال الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت نسب ملكياتهم في 4 بنوك هي، الخليج، والمتحد، والدولي KIB، وبيتك، فيما خفضوا ملكياتهم في الوطني، والأهلي، وبرقان، وبوبيان، واستقرت الملكيات في كل من التجاري، ووربة.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 9 فبراير الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.68 مليار دينار، نفس قيمة الأسبوع الماضي.



وارتفعت في الخليج بنسبة 0.02% بنسبة اجمالية 12.32% بقيمة 112.6 مليون دينار، وارتفعت في الدولي KIB بنسبة 0.53% بنسبة اجمالي 5.80% بقيمة 14.7 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك المتحد بنسبة 0.01% بإجمالي 0.41% بقيمة 3 ملايين دينار، كما ارتفعت في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 0.01% لتصل إلى 10.37% بقيمة 791.3 مليون دينار.



فيما انخفضت ملكية الاجانب في الوطني بنسبة 0.01% ليصل الاجمالي إلى 20.96% بقيمة 1.558 مليار دينار، كما انخفضت في الأهلي بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية إلى 0.45% بقيمة 2.1 مليون دينار، وانخفضت في بنك برقان بنسبة 0.06% بنسبة اجمالية 2.46% بقيمة 20.7 مليون دينار، كما تراجعت في بنك بوبيان بنسبة 0.03% لتصل النسبة الاجمالية الى 5.26% بقيمة 134.6 مليون دينار.



واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 621 ألف دينار، واستقرت في بنك وربة عند 4.26% بقيمة 23.6 مليون دينار.