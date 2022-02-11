أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا جديدا بعنوان «مبادئ القيادة السريرية» وهو الكتاب رقم 220 ضمن سلسلة المناهج الطبية المترجمة، تحرير تيم سوانويك وجودي ماكيم، وترجمة الأستاذ د.خالد فهد الجارالله والأستاذة سارة عبدالجبار الناصر.



يبين الكتاب أن المجتمعات البشرية لا بد لها من قيادة تنظيم شؤونها، وتقيم أمورها، وتشكل القيادة محورا مهما ترتكز عليه مختلف النشاطات في المنظمات العامة والخاصة، لاسيما في ظل تنامي المجتمعات والمنظمات، وتنوع العلاقات الداخلية وتشابكها، وتأثرها بالبيئة الخارجية من مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية بغرض إحداث التغيير والتطوير، فالقيادة الواعية هي المحرك الأساسي لفعالية أي تنظيم.



وتنطوي مهنة الطب على مبدأ القيادة، اذ يتحمل الأطباء جميعهم مسؤوليات قيادية، إضافة إلى حاجتهم للتحلي بمهارات إدارية أيضا خلال مسيرتهم المهنية، وتبين كثير من الأدلة والدراسات أن المهارات القيادية والممارسات الإدارية الرشيدة تؤثر إيجابيا على نتائج المرضى، ومستخدمي الخدمة الطبية، ومؤسسات الرعاية الصحية بجميع مستوياتها.



وقد ارتأى المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ضرورة نشر هذا المبحث الجديد من الممارسات الطبية الحديثة في مجال الرعاية الصحية، ليسهل على طلاب الطب والمهتمين بهذا المجال الاطلاع والفهم، وليكون مرجعا لهم، ووجدنا في كتاب «مبادئ القيادة السريرية» (ABC of Clinical Leadership) وهو كتاب صادر عن دار النشر (Wiley Blackwell) مرشحا جيدا لتلك المهمة.



كما أصدر المركز كتابا جديدا بعنوان «الصحة المجتمعية» وهو الكتاب رقم 219 ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية المؤلفة، تأليف د.ناصر بوكلي حسن، ومراجعة المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.



وقد ذُكر في الكتاب أن الصحة المجتمعية تهتم بالبرامج الصحية المرتكزة على الأخلاقيات والبينات من أجل خفض المعدلات المرتفعة للوفيات والأمراض والإصابات والإعاقة، ولاسيما بين الفقراء والمجموعات السكانية المحرومة والمهمشة، وتقوم بتعزيز أنماط الحياة الصحية والحد من عوامل الخطر التي تهدد صحة الناس، والتي تنشأ عن مسببات بيئية، واقتصادية، واجتماعية، وسلوكية، وتعمل على تطوير أنظمة صحية تعمل بعدالة على تحسين الحصيلة الصحية، وتستجيب للمتطلبات المشروعة للناس، وتتسم بالعدالة من جميع الجوانب، ولاسيما الجوانب المالية، وتسعى لتفعيل قدرات الناس وتمكينهم، وتعزيز البعد الصحي الفعال في السياسات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والتنموية.



وإذا أراد المتخصصون بالصحة المجتمعية تغيير مجتمع يتصف أفراده بصحة متردية الى أفراد يتمتعون بالصحة البدنية، والنفسية، والاجتماعية، والروحية فلا بد من دراسة ذلك المجتمع وتشخيص أمراضه وعلله الظاهرة والدفينة عبر الدراسات، والإحصاءات، والبحوث الوبائية، وإنشاء منظومة من الرعاية الصحية الأساسية والأولية تقودها مؤسسات صحية تتميز بإدارة حكيمة قادرة على إحداث التغييرات الصحية المنشودة، وتستند الى شبكة واسعة من المعلومات والسجلات الطبية الرقمية، والورقية.



في الوقت نفسه، أصدر المركز العدد 64 من مجلة «تعريب الطب»، وهي مجلة دورية تُعنى بشؤون التعريب في الطب والصحة العامة، حيث تضم عددا من المقالات المختارة بعناية، وملخصات الأبحاث العالمية المنشودة في المجالات الطبية الدولية، وفي كل عدد يتم اختيار فرع من فروع الطب المختلفة، ومن خلاله يتم تناول أحدث الموضوعات الطبية.



يناقش العدد موضوع «التغير المناخي وانتشار الأمراض والأوبئة»، حيث إن للتغير المناخي عواقب سيئة على الصحة العامة إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لمنعه، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن تغير المناخ يعتبر أكبر تهديد للبشرية، فهو قد يؤدي الى الوفاة، فتغير المناخ المتمثل في موجات الحر والفيضانات يؤدي الى انتشار الأمراض المختلفة، كما أن لتغير المناخ آثارا سيئة بعيدة المدى على الصحة العامة سببها الحرارة الشديدة، ونقص المياه، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى أنه بين عامي 2030 و2050م من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حدوث 250 ألف حالة وفاة مرتبطة بوجود أحداث مناخية قاسية مثل: موجات الحر، والفيضانات، والعواصف التي تعطل النظم الغذائية.



ولأهمية هذا الموضوع خُصص هذا العدد من مجلة تعريب الطب له، حيث تضمن العدد ثلاثة موضوعات رئيسية عن هذا الموضوع وهي:



٭ تغير المناخ وعلاقته بوباء «كوفيد-19».



٭ تغير المناخ والأمراض المعدية.



٭ التغير المناخي وتأثيره على البيئة.



إضافة لموضوعات تهتم باللغة العربية والصحة العامة.



هذا، وأصدر المركز كتابا جديدا بعنوان «الانزلاق الغضروفي» وهو الكتاب رقم 159 ضمن سلسلة الثقافة الصحية، تأليف د.تامر رمضان بدوي.



وقد ذكر في الكتاب ان الهيكل العظمي يتكون من مجموعة من العظام التي ترتبط ببعضها عن طريق المفاصل، وينقسم ذلك الهيكل إلى مجموعتين هما: الهيكل المحوري، والهيكل الطرفي، حيث يشكل الهيكل العظمي المحوري المحور العمودي للجسم ويتضمن: عظام الرأس، والعمود الفقري، وعظم القصّ، اما الهيكل العظمي الطرفي فيتضمن: الاطراف العليا والسفلى، ويترابط الهيكل العظمي بواسطة الأربطة، والأوتار، والعضلات، والغضاريف، ويمتد العمود الفقري من قاعدة الجمجمة الى منطقة الحوض، ويقوم بوظيفة دعامة يرتكز عليها وزن الجسم، وحماية النخاع الشوكي.



وبين الكتاب الامراض التي تصيب العمود الفقري وأشهرها، وبين ان الشائع لدى الناس هو الانزلاق الغضروفي، ولكن هاك بعض المفاهيم الخاطئة والأمور المبهمة والمغلوطة خاصة به كمرض في حد ذاته، وأيضا في وسائل التشخيص والعلاج، وتلك المفاهيم الخاطئة ليست فقط لدى المرضى، ولكن ايضا نجدها لدى عند بعض الاطباء غير المتخصصين بمعالجة الانزلاقات الغضروفية، أو مشكلات العمود الفقري بشكل عام.