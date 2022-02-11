عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين والمفتشات بلجنة الاشتراطات الصحية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بجولة مساء أمس الأول على المحلات التجارية ومحلات الخياطة النسائية في البلوكات بمنطقة شرق لمراقبة مدى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية وكذلك قوانين وزارة التجارة والصناعة، حيث أسفرت الجولة عن ضبط 5 مخالفات وتوجيه إنذارات لبعض المخالفين.

وقال عضو اللجنة، مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» انه بعد مراقبة فريق المفتشين لتنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تبين للفريق أن نسبة التزام العاملين في المحلات بالاشتراطات الصحية حوالي 70%، مشيرا إلى أن فريق المفتشين وجه إنذارات للمخالفين وحث العاملين في هذه المحلات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحلات حتى تقل أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

من جانبه، أفاد عضو اللجنة، ورئيس فريق طوارئ العاصمة بالوزارة حامد الظفيري لـ «الأنباء» بأن فريق المفتشين اعد خلال هذه الجولة 5 محاضر ضبط للمخالفين وهي متنوعة بين غش تجاري في بلد المنشأ من خلال بيع أقمشة خام لفساتين نسائية تباع على أنها من دولة معينة وهي في الأصل من إنتاج دولة أخرى، بالإضافة إلى بيع بسعر أعلى من السعر المعلن، حيث يوجد سعر 13 دينارا على السلعة بينما يقوم المحل المخالف ببيعها بـ 15 دينارا.

وأضاف الظفيري أن من بين المخالفات أيضا عدم وجود تسعيرة على السلع، موضحا انه تم عمل محاضر ضبط للمخالفين تمهيدا لتحويلها إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون.