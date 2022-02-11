د.سها بهجت: افتتاح قصر «محمد علي» بعد تجديده خلال الشهر الجاري لاستقبال زواره من المصريين والسائحين



أسامة أبوالسعود



أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، ان السفارة المصرية بالكويت تعمل على نقل ما تم على أرض الواقع في مصر من تحديث وتطوير وتنمية حقيقية للبنية التحتية لدخول عصر الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ما تم إنجازه وما يتم تحقيقه على أرض الواقع من اكتشافات أثرية وافتتاحات للمتاحف الكبرى ما هو إلا إهداء من الدولة المصرية للحضارة الإنسانية.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت، بعنوان «أهم الوجهات السياحية المصرية»، وذلك عبر برنامج «زووم» وأدارها الملحق الثقافي د.عماد حشيش.



وأشار السفير أسامة شلتوت إلى الزيادة الكبيرة في عدد رحلات الطيران بين مصر والكويت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية ترحب بأشقائها من الكويت، لزيارة بلدهم الثاني مصر كوجهة سياحية مميزة تضم كل الجوانب السياحية الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية والأثرية.



من جهتها، قالت د.سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه من المقرر افتتاح قصر محمد علي بمنطقة شبرا خلال الشهر الجاري، بعد أعمال تجديده واستعداده لاستقبال زواره من المواطنين المصريين والسائحين من مختلف بلدان العالم، مؤكدة أن أعمال التجديد بالقصر تمت بأياد مصرية 100%.



وأضافت د.سها بهجت، ان هناك العديد من الافتتاحات السياحية والأثرية التي ستقوم بافتتاحها الدولة المصرية قريبا، ومنها متحف عواصم العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر الوحيد من نوعه في العالم، حيث يضم كل أوجه وملامح العواصم التي اتخذتها الدولة المصرية على مر التاريخ.



وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير. سيتم افتتاحه قريبا، مؤكدة أن التجول والمشاهدة داخل المتحف الكبير تحتاج لعدة أيام من السائح، مشيرة إلى كبر مساحته وتعدد أقسامه المتنوعة.

ودعت د.سها بهجت كل المواطنين الكويتيين إلى زيارة متحف قصر البارون، والذي يعتبر من أجمل متاحف العالم، لما يتمتع به من رونق وتصميم معماري فريد ومميز، مشيرة إلى أن كل أبناء الجالية المصرية بالكويت هم سفراء للدولة المصرية في الترويج السياحي لها وجذب السائحين لمشاهدة مصر الجديدة، وما حققته الدولة المصرية مؤخرا من إنجاز تم على أرض الواقع جعلها مركزا جديدا للجذب السياحي على مستوى العالم.



وقام بإدارة الندوة عبر برنامج زووم الملحق الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت د.عماد حشيش، ووجه، خلال الندوة، أبناء الجالية المصرية بالكويت والمهتمين بالحركة الثقافية والسياحية من المواطنين الكويتيين عددا من الاستفسارات التي تتعلق بالسياحة في مصر والإجراءات المطلوبة للسفر، والتمتع بمشاهدة المتاحف وعمل جولات سياحية في المدن السياحية والأثرية المصرية.