نعى باحثون كويتيون في علم الفلك العالم الفلكي الراحل د.صالح العجيري، مستذكرين محطات وقبسات من إنجازاته في العلوم الفلكية وما حققه في هذا المجال للإنسانية باسم الكويت.



وأكدوا في تصريحات متفرقة لـ «كونا» أن الراحل العجيري شكل هامة علمية موثوقا بها أثرت إيجابا في الحياة المجتمعية بما قدمه من علوم لامست الحياة اليومية لكل إنسان ابتداء من رزنامته السنوية وبياناته العلمية وكتبه القيمة.



واستذكر الباحث الفلكي عادل المرزوق الاستفادة الجمة التي حققها الفلكيون في الكويت ومنطقة الخليج من المؤلفات والأبحاث والمحاضرات التي قدمها العالم الراحل، مبينا أن هذه الكتب والإصدارات اختصرت الكثير على الفلكيين، إذ قدمت لهم معلومات مهمة يصعب تجميعها منها ما يتعلق بمناخ شبه الجزيرة العربية والظواهر الفلكية والتقويمات والمواسم المناخية وكل ما يتعلق بالإنسان وربطه بالبيئة المحيطة به.



واستعرض المرزوق بعضا مما أنجزه الراحل العجيري واستفاد منها كل الفلكيين مثل أبحاثه حول «المناخ والمواسم الزراعية في الكويت» و«وسائل تعيين الجهات» و«التواريخ قديما وحديثا» و«استخدام الحاسبات الفلكية في إثبات الرؤية الشرعية للهلال» وكتاب «علم الميقات» وكتاب «الاهتداء بالنجوم في الكويت» وغيرها الكثير من المؤلفات الثمينة.



من جانبه، قال الباحث الفلكي والمؤرخ ورئيس الجمعية الفلكية الكويتية (تحت التأسيس) عادل السعدون إن الكلمات تعجز عن ذكر ما قدمه الفلكي العجيري للكويت عبر إسهاماته الكثيرة في علوم الفلك، إذ كان من الرواد في منطقة الخليج في إصدار الروزنامات وتدريس علم الفلك.



وأشار السعدون إلى تكريم الكويت له عبر بمنحه الدكتوراه الفخرية وحصوله على العديد من الجوائز التقديرية والعلمية في الوطن العربي نظير ما قدمه من علم نافع ذاع صيته في المنطقة.



وأوضح أن إطلاق اسمه على المرصد الفلكي دليل على مكانته العلمية وريادته في علوم الفلك، لافتا إلى نشره أكثر من 15 كتابا عن الفلك ساهمت في إيجاد جيل من الفلكيين في الكويت والخليج العربي.



من جهته، أشاد الفلكي بدر العميرة بالمسيرة الحافلة للعالم الراحل وما قدمه من إسهامات علمية رفعت المكانة الدولية للكويت في مجال علوم الفلك وخلق بها جيلا متحمسا وواعيا من الباحثين في هذا العلم.



وقال العميرة إن «تقويم العجيري» يعد الاتصال المباشر بين العجيري والناس، حيث عرف به، واستطاع من خلال هذا التقويم أن يدخل كل بيت وكل مؤسسة وكل هيئة سواء حكومية او أهلية وان يكون علاقة مباشرة مع كل الأفراد، فلا يستدل أحد بشيء فيما يتعلق بالفلك والمناخ إلا قال «قال العجيري» وبهذا أصبح مرجعا موثوقا في هذا العلم.



وأضاف ان ما يدل على تفوق الراحل العجيري هو استزادته من العلوم في وقت كانت الأمية والجهل والخرافات المرافقة للظواهر الفلكية تسود المنطقة إلا أنه شق طريقه نحو العلم ونقله لعامة الناس بطريقة سلسلة ومحببة عبر تقويم العجيري إضافة إلى ما نقله للمختصين عبر كتبه ومحاضراته.



بدوره، قال عضو الجمعية الفلكية الكويتية (تحت التأسيس) فهد المشحني إنه تعلم مباشرة من الراحل العجيري وتلقى الدعم والمساندة منه، حيث كان معروفا عنه دعم الفلكيين وشحنهم بالعلوم لتأسيس أجيال من الفلكيين الكويتيين.



وأضاف ان الكتب القيمة للعجيري وأبحاثه ساهمت بشكل كبير في إنشاء جيل من الفلكيين الكويتيين وفي حب تعلم علم الفلك ورصد الظواهر المناخية ما أوجد وعيا كبيرا لدى الناس بما يتعلق ببيئتهم المحيطة.



من جانبه، أكد الباحث الفلكي د.علي حسين أهمية ما قدمه الراحل العجيري من علوم ذات فائدة للكويت والخليج، مشيرا الى انه مثال يحتذى، اذ تلقى العلوم الفلكية في أصعب الظروف، كما استمر بالعطاء حتى أواخر أيام حياته.



وأضاف ان الكويت ولادة للنوابغ في كل المجالات، ومن المؤكد أن العالم العجيري على رأس الهرم بما حقق من شهرة فاقت الحدود المحلية والتصقت في مخيلة أجيال عديدة نتيجة لتفانيه في العلم ونقله للجميع.



من ناحيته، عبر محترف التصوير الفلكي عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية الفلكية تحت التأسيس علي البلوشي عن تعازيه قائلا: «بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة العم صالح العجيري، سائلين الله لأسرة الفقيد الصبر والسلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة».