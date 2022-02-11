أحمد مغربي - علي إبراهيم



رفعت وزارة المالية حجم الضرائب المتوقع تحصيلها في الكويت خلال العام المالي المقبل إلى نحو 565 مليون دينار، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 21%. وتفصيليا، كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، ارتفاع إيرادات البلاد من الضرائب خلال 2022 /2023 بنحو 7% بما قيمته 39 مليون دينار، لتسجل 565 مليون دينار، مقارنة



بـ 526.1 مليونا خلال العام الحالي. وتأتي الزيادة بصورة رئيسية من ارتفاع ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي زادت بـ 21% بما قيمته 27 مليون دينار إلى 158 مليونا، مقارنة مع 131 مليون دينار خلال العام الحالي. وارتفعت ضرائب التجارة والمعاملات الدولية بنحو 10 ملايين دينار لتسجل 389 مليون دينار مقارنة



بـ 379 مليون دينار خلال العام الحالي، فيما زادت الضرائب على الملكية بـ 1.55 مليون دينار لتبلغ 18 مليونا مقابل 16.44 مليونا خلال العام الحالي.