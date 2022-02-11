توج فريق وزارة الأشغال بلقب دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في النسخة الأولى للعبة البادل التي أقيمت بمشاركة 20 لاعبا من 12 هيئة. وجاء فريق وزارة العدل في الترتيب الثاني ووزارة التربية ثالثا.



من جانبه، أكد أحمد القلاف رئيس اللجنة الفنية للبادل على دور الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام حمود فليطح بتسخير كافة الامكانيات من أجل نجاح الفعاليات والمنافسات التي أقيمت مؤخرا وشهدت منافسة قوية بمشاركة عدد كبير من الوزارات في النسخة الاولى للبطولة التي تأتي ضمن أنشطة دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي يشرف عليها قطاع الرياضة للجميع.