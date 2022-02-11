ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لاحق عن تمكن خمسة فرق للإطفاء من السيطرة على حريق مجمع تجاري قيد الهدم في منطقة الري مساء اليوم الخميس، واوضحت الادارة أن ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والسالمية والمدينة والاسناد، وتبين بعد وصول الفرق للموقع ان الحريق في التكسية الخارجية للمجمع وممتد الى داخل المبنى بمساحة تقارب 8 آلاف متر مربع.



واضافت الادارة أن الفرق عملت على مكافحة الحريق ومحاصرته من جميع الاتجاهات لعدم انتقاله الى المباني والمحلات المجاورة، وقد نجحت في السيطرة على الحادث وتأمين الموقع من دون وقوع اي اصابات بشرية.