قدمت جمعية الرحمة العالمية مساعدات إغاثية عاجلة، لدعم الأسر والعوائل المتضررة من بركان سيميرو الذي ضرب منطقة منطقة لوماجانق الواقعة في جاوة الشرقية وخلف الكثير من الأضرار البشرية والمادية في المنطقة المحيطة به.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مكتب إندونيسيا في جمعية الرحمة العالمية د. علي الراشد: إن الرحمة العالمية تستهدف من خلال هذه المساعدات تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين في المنطقة التي تضررت من الأثار السلبية للبركان، وذلك من خلال توفير طرود الغذائية المتنوعة والسلال الوقائية الصحية

ولفت الراشد إلى شروع مؤسسة الفتيان التعليمية التابعة للرحمة العالمية وزعت ما يزيد على 200 طرد غذائي، لسد الاحتياجات الغذائية للمتضررين، يشتمل الطرد على "أرز - طحين – سكر"، موضحاً أن هذه المساعدات كان لها أطيب الأثر في نفوس الأسر المستفيدة.

ونوه الراشد إلى أن مثل هذه الإغاثات العاجلة تأتي في إطار استراتيجية الرحمة الإغاثية التي تقوم على تقديم الأنفع للأحوج، عبر خطط إغاثية دورية تتفاعل مع أولويات واحتياجات المتضررين في كل مرحلة لمواجهتها والتعامل معها من مختلف الجوانب الغذائية والصحية والإيوائية.